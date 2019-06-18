"الشعب الجمهوري" يستنكر تصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي

استنكر حزب الشعب الجمهوري، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعقيبا على وفاة محمد مرسي العياط، وما تضمنته من تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري وخروج عن اللياقة السياسية والأعراف الدبلوماسية المعهودة.



ودعا حزب الشعب الجمهوري المصري، الرئيس رجب طيب أردوغان أن يولي جهوده وأولوياته إلى ما يحقق مصالح الدولة التركية في علاقاتها الدولية وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بالشعب التركي تحت حكمه، بدلا عن نهجه العدواني الذي ينتهجه حيال مصر والنظام المصري الذي اختاره، وتوافق عليه الشعب المصري منذ ثورته على النظام الإخواني الفاشل في عام ٢٠١٣.

وقال حازم عمر رئيس الحزب في بيان: "إنه إذ يؤكد قوة ومتانة الروابط التاريخية التي تربط الشعب المصري والشعب التركي الشقيق، والتي لن ينال منها النظام الحاكم الحالي للدولة التركية فالحكام دائما إلى زوال بينما البقاء للشعوب".