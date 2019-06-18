السيطرة على حريق محدود بقطار ركاب في البحيرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بأحد قطارات خط القاهرة- الإسكندرية بالقرب من مدينة كفرالدوار دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.



وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفرالدوار باشتعال النيران بقطار رقم 572 المتجه من الإسكندرية إلى بورسعيد، أمام قرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقى العربات، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائى فى الجوان الواقع بين عربة الكهرباء وعربات الركاب.



وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.