سمير جعجع: لسنا مضطرين للتضحية بالشعب اللبناني من أجل مصالح إيران

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان ليس مضطرا للتضحية بشعبه من أجل تحقيق مصالح إيران، مشددا على أن (حزب الله) يجب أن يلتزم سياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور الإقليمية، خاصة في ظل التدهور الكبير والمتسارع الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي.



وقال جعجع – في تصريح له في ختام اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) – إن حزب الله صرح أكثر من مرة، بأنه في حال تعرضت إيران لأي عمل عسكري فإنه لن يقف مكتوف اليدين، مشيرا إلى أن هذا الكلام يجب أن تتنبه إليه السلطات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة مجتمعة ومجلس النواب.



وأشار إلى أن السلطات اللبنانية الرسمية الشرعية يقع على عاتقها حماية لبنان من أي مكروه، ومن ثم فعليها أن تبلغ حزب الله علنا أنه يجب أن يلتزم بسياسة النأي بالنفس -المتفق عليها حكوميا- عن صراعات المنطقة قولا وفعلا.



وأضاف: "همنا الأول والأساسي ما يمكن أن يتعرض له لبنان جراء التصعيد والتدهور الذي تشهده المنطقة حاليا.. من المنطلق الإنساني لا نتمنى أن يلحق الضرر بأي جهة أو أن تشهد المنطقة أي أحداث، ولكن في المقام الأول نشدد على وجوب عدم إدخال لبنان في حروب لا شأن له بها، فهذا أمر غير مرغوب وليس مطلوبا، ولسنا مضطرين أن نضحي بالشعب اللبناني من أجل مصالح إيران أو غيرها في لبنان".



وتابع قائلا: "أنا أطرح هذا الموضوع حاليا لأنني أرى الأوضاع في المنطقة تتدهور بصورة كبيرة ومتسارعة، ومن الضروري للغاية أن نكون متفاهمين بشكل مبكر على أن نقي لبنان أتون النار، وإلا سنتعرض جميعا لكارثة كبيرة للغاية، تتحمل مسئوليتها السلطات الرسمية، والتي أعطاها الشعب اللبناني التفويض لحماية وحفظ مصالحه، ومواجهة كل من يسهم في جر لبنان نحو الحروب".

