تنفيذ 90% من أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة لطابية النحاسين الأثرية

أعلن مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي أنه تم الانتهاء من 90 % من أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة لطابية النحاسين الأثرية بالشلالات وسط الإسكندرية.



وأضاف " متولي " في تصريح صحفي، أن تلك الأعمال تمت بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية في إطار الحرص على إظهار الموقع بالمظهر الحضاري اللائق.



واوضح انه تم استبدال الاغطية الخشبية المغطية لفتحات صهريج ابن النبيه التابع لمنطقة اثار وسط الإسكندرية بأخري حديدية لتأمين فتحات الصهريج وعددها اربع فتحات وذلك بمعرف الورش المركزية بوزارة الآثار، في إطار إظهار المواقع الأثرية ايضا بالمظهر الحضاري.

