ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

نجح ضباط مباحث القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي في 15 مايو تخصص نشاطهم في سرقة بطاريات السيارات وبيعها بثمن بخس.



كانت قد تعددت البلاغات من المواطنين أمام الرائد هاني حداد رئيس مباحث 15 مايو بجنوب القاهرة، والتي تفيد بسرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.



كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عاطلين، وتم تحديد هوايتهم، وتبين أنهم كل من " إيهاب.ك"، 25 سنة، "خالد.م"، 28 سنة 23 سنة، ومحمد.أ".



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، حال قيامهم بسرقة بطارية سيارة، وضبط بحوزتهم "مفك - بنسة كهرباء".



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة البطاريات باسلوب فتح الكابوت، وأمكن وأرشدوا عن أماكن 7 بطاريات قاموا بسرقتهم بدائرة القسم.



تم تحرير المحضر اللازم، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.