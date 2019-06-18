وصول رئيس الوزراء إلى مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يفتتح معرض منتجات المحافظات، بمشاركة عدد كبير من المحافظين، والوزراء، بجانب أصحاب النماذج بالمحافظات.



وأكدت وزارة التنمية المحلية أن مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية يعد نقلة جديدة في طبيعة العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التواصل مع دول إفريقيا.



وأوضحت الوزارة أن القيادة السياسية، مهتمة بتنمية الدول الإفريقية، من خلال تبادل الخبرات والعمل على وجود حلول لجميع مشكلات القارة.



وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت تنظيم مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية، بحضور وزراء التنمية المحلية الأفارقة، بأحد فنادق القاهرة.