استهداف مخبأ أسلحة ومتفجرات لـ"داعش" بصحراء الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، استهداف مخبأ للأسلحة والمتفجرات لتنظيم "داعش" في صحراء محافظة الأنبار.



وقال الجهاز في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أنه استمرارًا لعمليات تتبع وملاحقة العناصر الارهابية في صحراء الانبار نفذ فوج مكافحة الارهاب -الأنبار قيادة العمليات الخاصة الاولى، عملية نوعية استباقية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت أحد مخابئ الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش الارهابي.



وأضاف أن العملية أثمرت عن السيطرة الكاملة على محتويات المخبأ وتفجير كل محتوياته من المتفجرات والعبوات الناسفة التي كان التنظيم يهدف إلى استخدامها في عمليات ارهابية.



ودعا الجهاز، المواطنين إلى ضرورة التعاون مع جهاز مكافحة الارهاب لترسيخ الأمن في كل مدننا الحبيبة بالاتصال على الخط الساخن للجهاز (454) او الصفحة الرسمية الموثقة للجهاز، مؤكدا سنتعامل مع المعلومات بكل دقة وحرفية وسرية.