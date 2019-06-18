محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"

يشارك المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الدولي "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019، ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولي ئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء المعنيين من مصر والمحافظين، والذي تقوم بتنظيمه وزارة التنمية المحلية بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.



ويشارك في المؤتمر العديد من الأعضاء بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية عمداء مدن - رؤساء روابط السلطات المحلية، عدد من وزراء التنمية المحلية بالقارة الأفريقية، مجموعة من الجهات والهيئات الدولية العاملة في مجال تنمية وتطوير المدن.



وأكد المحافظ أن المؤتمر يعتبر إحدى ثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ويجسد الدور الإقليمي الكبير الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على استعادة مصر لدورها القيادى الأفريقى وبناء علاقات الثقة والتعاون مع الأشقاء فى القارة السمراء التى تمثل العمق الاستراتيجى لمصر، وتعد فعاليات المؤتمر فرصة كبيرة لتلاقي وجهات النظر وتبادل الخبرات بين أشقائنا في القارة الأفريقية.



وأشار محافظ بني سويف إلى أنه من المقرر أنه يقام على هامش المؤتمر معرض لمنتجات المحافظات تنظمه وزارة التنمية المحلية، والذي يعتبر دعما وترويجا على نطاق دولي لهذه المنتجات، حيث تشارك فيه المحافظة بمجموعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتي تم صناعتها بأيادي الأسر المنتجة وبعض الطلاب بالمدارس الفنية وذوي الإحتياجات الخاصة، مثل: المشغولات اليدوية والمنتجات الخشبية المتنوعة "فوانيس خشبية – فاظات مضيئة – تابوهات – أكسسوارات – مفارش".