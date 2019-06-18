منتخب مصر للهوكى يخسر من اسكتلندا 2-3 فى المباريات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

تلقى المنتخب المصرى للهوكى هزيمته الاولى فى سلسلة المباريات المقامة فى فرنسا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بعد هزيمته أمام منتخب اسكتلندا بنتيجة 2-3.



كان المنتخب المصرى فاز بأولى مبارياته يوم السبت الماضي على سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ثم تغلب على أيرلندا 2 1 فى ثاني مواجهاته الأحد.



يقود المنتخب الوطنى المدير الفنى محيى زغلول والدكتور مرعى حسين مخطط الأحمال وسمير حلمى مدير الفريق وأحمد زكريا المدرب العام وحسام فوده مساعد مدرب ومحلل البرامج محمد خليل وأسامة حسانين مدرب حراس المرمى، ويرأس البعثة شريف كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للهوكى حاليًا.