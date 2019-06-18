التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني في بطولة مايوركا للتنس

تأهَّلت التونسية أنس جابر، المصنفة (63) عالميًا إلى الدور الثاني من بطولة مايوركا الإسبانية، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار.



جاء تأهل أنس جابر، بعد الفوز اليوم الثلاثاء، في الدور الأول على السلوفينية كاجا جوفان، المصنفة (129) عالميًا بمجموعتين دون رد بواقع (7-5)، و(7-6)، بعد ساعة، و49 دقيقة من اللعب.

وستُواجه أنس جابر، في الدور الثاني الأمريكية صوفيا كنين المصنفة 30 عالميًا.



كما تأهلت كارولين جارسيا الفرنسية بعد تغلبها على لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا ازارينكا بمجوعتين لمجموعة وكانت نتيجة المجموعات 1-6 و6-4 و7-5.



وصعدت الأسترالية سمانتا سوتسر بعد فوزها على الصينية سيساى تشينج 6-4 و7-5.