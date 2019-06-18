شتاينماير: تولي زيلنسكي الرئاسة الأوكرانية فرصة لاتفاقية مينسك للسلام

وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تولي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي هذا المنصب بأنه فرصة لحدوث تطورات بناءة في حل النزاع في منطقة شرقي أوكرانيا في إطار اتفاقية مينسك للسلام.

وصدر بيان من ديوان الرئاسة بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء بعد مباحثات بين شتاينماير وزيلنسكي، مفاده أن الرئيس الألماني يأمل في إدراك هذه الفرصة من الجانبين الأوكراني والروسي أيضا.

وبحسب البيان، عرض الرئيس الأوكراني تصوراته لعملية الإصلاح الأوكرانية وأفكاره للتغلب على النزاع في شرقي أوكرانيا.

ولم يتم الإعلان عما إذا كان قد تم أيضا تناول العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وخط أنابيب الغاز الروسي-الألماني المثير للجدل "نورد ستريم2" خلال المباحثات بين الرئيسين الألماني والأوكراني أم لا.