"أمازون" تغلق شبكتها الاجتماعية "سبارك" المنافسة لـ"إنستجرام"

قررت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، إغلاق شبكتها الاجتماعية "سبارك" بعد نحو عامين فقط من انطلاقها.



وتركز منصة "أمازون سبارك"، التي تعد منافسا لمنصة "إنستجرام" الشهيرة لمشاركة ونشر الصور الرقمية، على تسوق المنتجات واستكشافها، حيث تسمح للمستخدمين بالإشارة إلى المنتجات المتوفرة بمنصة "أمازون" في منشوراتهم على المنصة.

وبحسب موقع "تك كرانش" المعني بالأخبار التقنية، فإن شبكة "سبارك" اختفت من الإنترنت، كما أن موقعها الإلكتروني يعيد توجيه زواره إلى صفحة جديدة تخص البحث عن المنتجات "فاوند إت أون أمازون". فيما اختفت المنصة من الموقع الإلكتروني الخاص بالإجهزة المحمولة.

ونقل موقع "إنجاد جيت" الإلكتروني عن متحدث باسم "أمازون" قوله إن منصة "سباك" لم تختف تماما وأن الشركة تعتمد عليها في مشروعها "فاوند إت أون أمازون".