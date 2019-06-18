"سامسونج" تدعو مستخدميها لمسح التليفزيون بحثا عن الفيروسات

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تحذيرا غريبا لمستخدمي أجهزة تليفزيوناتها الذكية تدعوهم فيه لإجراء مسح لأجهزتهم كل بضعة أسابيع للبحث عن الفيروسات.

ونشرت الشركة عبر صفحة دعم منتجاتها الاستهلاكية على منصة "تويتر" تحذيرها للمستخدمين بضرورة القيام بمسح أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بهم كل بضعة أسابيع لتجنب التعرض لهجمات البرمجيات الضارة والفيروسات.. وأرفقت بالتغريدة مقطع فيديو تعليمي لمساعدة المستخدمين على إجراء ذلك.. لكن الشركة الكورية الجنوبية أزالت التغريدة لاحقا.. وهو ما يشير التساؤلات حول جدوى تلك التحذيرات.

وتضع ساموسونج، المسئولية على عاتق المستخدمين بدلا من قيامها بعمل تحديث تلقائي لأنظمة تليفزيوناتها الذكية التي قد تكون عرضة لاستغلال ثغراتها الأمنية والتي تحتاج إلى تحديثات متكررة لمعالجتها.

وبحسب موقع "جيزمودو" الإلكتروني فإن هذا التحذير يبدو أنه موجه لمالكي خط إنتاج أجهزة "سامسونج كيو ليد" الذكية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان التحذير موجها استجابة لتهديد أو فيروس معين أم لا.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سامسونج المخاوف بشأن تليفزيوناتها الذكية، ففي عام 2015، انزعج العملاء من عبارة وردت في سياسة الخصوصية الخاصة بأجهزة التليفزيونات الذكية التي تنتجها الشركة والتي بدا منها أن تلك الأجهزة يمكنها التجسس على المستخدمين. ورغم نفي (سامسونج) مسئوليتها، تمكن هاكرز من اختراق أجهزة تليفزيون ذكية وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية.