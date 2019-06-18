روبوت جديد قادر على تمييز الأشياء بالنظر واللمس

طور باحثون أمريكيون روبوتا جديدا قادرا على تمييز الأشياء (الكائنات) بالنظر إليها ولمسها، في تطور جديد يستفيد من التقدم الحادث في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحاول الروبوت الجديد الذي طوره الباحثون بمختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا محاكاة البشر في تمييز الأشياء من خلال الدمج بين حاستي البصر واللمس، حيث اعتمدوا على ذراع روبوتي يسمى (كوكا) وأضافوا إليه مستشعرا يسمى (جيل سايت)، ثم قاموا بتغذية المعلومات التي جمعها ذلك المستشعر إلى نظام للذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من معرفة العلاقة بين المعلومات البصرية واللمسية.

وسجل فريق الباحثين 12 ألف مقطع فيديو لما يقرب من 200 شيئ (كائن) مثل الأقمشة والأدوات والأدوات المنزلية التي يتم لمسها، ثم قسموا مقاطع الفيديو إلى صور ثابتة، واستخدم نظام الذكاء اصطناعي هذه المجموعة من البيانات في الربط بين البيانات اللمسية والبصرية.

ويستطيع الروبوت، في الوقت الحالي، تمييز الكائنات في بيئة مسيطر عليها. وتتمثل الخطوة التالية في إنشاء مجموعة بيانات أكبر بحيث يعمل الروبوت في بيئات أكثر تنوعًا.