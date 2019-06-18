"فيسبوك" تطلق ميزة جديدة لترتيب التعليقات على شبكتها

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ميزة جديدة تقوم بترتيب التعليقات على منصتها الاجتماعية ودعم ظهور أكثرها صلة بالمستخدمين.



وقالت الشركة إن الميزة الجديدة ستعطي أولوية لظهور التعليقات المتربطة بردود الناشر الأصلي، وكذلك التعليقات أو الردود التي يكتبها أصدقاء كاتب المنشور.



وأضافت أن التغيرات الجديدة ستطبق على المشورات العامة من الصفحات والأشخاص الذين لهم الكثير من المتابعين، لكن باستطاعة أي مستخدم تفعيل ميزة ترتيب التعليقات من صفحة الإعدادات.



وسوف تعتمد "فيسبوك" في ترتيب التعليقات على مدى تفاعل المستخدمين مع التعليقات، سواء بتسجيل الإعجاب أو التفاعل أو الرد.. فيما سيحتفظ المستخدمون بحق إدارة التعليقات على منشوراتهم من خلال الإخفاء أو الحذف أو الرد.



كما ستبحث "فيسبوك" عما يسمى "إشارات تكاملية التعليقات"، لتحديد ما إذا كانت التعليقات تنتهك معاييرها المتبعة أم لا، ومن ثم حذفها.



وليست "فيسبوك" المنصة الوحيدة على تسعى لتحسين المحادثات على شبكتها الاجتماعية، فقد سبقتها (تويتر) بإطلاق مجموعة متنوعة من المميزات الجديدة في هذا الشأن. كما أن اهتمام (فيسبوك) لم يقتصر فقط على التعليقات، فقد قدمت الشركة الشهر الماضي نظاما جديدا لترتيب مقاطع الفيديو وإعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي على شبكتها الاجتماعية.