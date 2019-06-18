نائب وزير الخارجية الكويتي: نحرص على دعم وتمكين العراق

قال نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، الیوم الثلاثاء، إن زیارة أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، للعراق تأتي في إطار العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین.



وأضاف «الجارالله» في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة «كونا»، أن زیارة أمير الكويت تنطوي على أبعاد مھمة ودلالات حیویة، مؤكدًا حرص الأمیر في الاھتمام والرعایة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسعيه لتطویرھا وتعزیزھا في المجالات كافة.



وأشار إلى حرص أمير الكويت على دعم وتمكین العراق من تجاوز تداعیات ما تعرض له من أعمال إرھابیة وجھود سموه الھادفة لإعادة الإعمار.



وأكد أن الزیارة ستمثل فرصة لبحث الوزراء مع نظرائھم في الجانب العراقي سبل تعزیز وتطویر التعاون بین البلدین وحسم الملفات العالقة بینھما.



وقال إن مما یضاعف أھمیة الزیارة أنھا تأتي في ظروف دقیقة وحرجة تمر بھا المنطقة والتي تتمثل باستمرار التصعید فیھا، الأمر الذي یؤكد أھمیة التنسیق والتشاور مع الأشقاء في العراق لتجاوز ھذه الظروف وتمكین المنطقة من النأي بعیدًا عن التوتر والصدام.