غرامة 770 ألف جنيه لمركب عائم متعد على نهر النيل

واصل قطاع حماية نهر النيل بوزارة الرى، حملات الإزالة للتعديات على المجري المائى، ورصد أي تعديات أول بأول.



وتبين للإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى صباح، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق بإحدي العائمات السياحية المتراكبة بإحدي الورش بناحية البدرشين فى محافظة الجيزة.



وأعلن قطاع حماية النيل بالقاهرة الكبرى مراجعة الموقع والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية في هذا الشأن، حيث تبين أن العائمة السياحية المسماة "ميريت الباشا " "أرضي وثلاثة ادوار علويه " بالبر الغربي لنهر النيل عند الكيلو 20.500 بمقياس الروضة حدث بها حريق أثناء أعمال الصيانة الخاصة بها.



وأوضح قطاع مياه النيل، أنه بمراجعة الموقف تبين أن المركب محرر بشأنها محضر رسو مخالف رقم 45 لسنة 2019 اعتبارًا من موعد الرسو في 1322019 ومستحق عليها مقابل انتفاع بمبلغ 770 ألف جنيه.



وأكد القطاع تحرير محضري مخالفة طبقًا للقانون رقم 48 لسنة 1984 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.