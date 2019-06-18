"سيمنس" تعتزم شطب 2700 وظيفة منها 1400 في ألمانيا

تعتزم شركة سيمنس الألمانية شطب 2700 وظيفة في قطاعها لبناء محطات الطاقة منها 1400 وظيفة في ألمانيا.



وأوضحت الشركة اليوم الثلاثاء أن مقراتها في مدينتي إيرلانجن وبرلين ستكون الأشد تأثرا بهذا الإجراء.



ويمر القطاع بمرحلة تعثر منذ فترة طويلة بسبب فوائض الإنتاج من توربينات الغاز وبسبب التحول في مجال الطاقة إلى المصادر المتجددة.

كانت سيمنس أعلنت في الخريف الماضي اعتزامها شطب عدد ملحوظ من الوظائف وإعادة هيكلة مقراتها.