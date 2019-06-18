أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول يسعى لدعم هجومه في الميركاتو الصيفي من صفوف برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ورغم أن النادي الكتالوني لا يخطط للاستغناء عن ديمبلي هذا الصيف، ولكنه قد يدرس الأمر في حالة الحصول على عرض مغرٍ.



وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة يستهدف استعادة 105 ملايين يورو، والتي دفعها لضم ديمبلي من صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2017.



يذكر أن الكثير من التقارير أشارت إلى أن برشلونة يسعى لضم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.