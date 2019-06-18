بعثة المنتخب المغربي تغادر مطار مراكش إلى القاهرة

غادرت بعثة المنتخب المغربي مطار مراكش متوجهة صوب القاهرة، بوفد تجاوز 40 فردًا يتقدمهم الطاقم الفني بقيادة هيرفي رينارد وباقي مساعديه.



وضمت البعثة قائمة لاعبين قوامها 23 عنصرًا شهدت تواجد كل من أنس الزنيتي وكريم باعدي رغم عدم قيدهما في القائمة النهائية التي أرسلت للكاف.



وكان رينارد قد أصر على تواجد الزنيتي وباعدي بعد حضورهما الموفق وكذا انضباطهما خلال التدريبات طيلة فترة المعسكر المغلق الذي انطلق قبل أسبوعين بالمعمورة.



ولأول مرة في تاريخ مشاركات الأسود في الكان سيتواجد بقائمة تضم 4 حراس من بينهما حارسان محترفان بالليجا، وهما ياسين بونو ومنير المحمدي وحارسا الرجاء والوداد بالدوري التمناوتي والزنيتي.



كما أنها المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب المغربي بـ 22 لاعبًا بعد مغادرة حمد الله معسكر الأسود.