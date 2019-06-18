مصر و"الجايكا اليابانية" يتعاونان لتحسين الرى فى مساحة 1.5 فدان

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا بخصوص مناقشة مشروع قناطر ديروط الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة، اليوم الثلاثاء.

يهدف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان (نحو 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر)، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم مرورا بالمنيا وبنى سويف، فضلا عن ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع، حيث تأتى الحاجة لهذا المشروع في ضوء منظومة تطويىر وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية. فيما يوفر المشروع عدد 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

وتبلغ المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية 73 شهرا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية: الأولى تقديم الدعم الاستشارى في مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018 - سبتمبر 2019) والثانية: الأعمال المدنية "قناطر ديروط" (سبتمبر 2019 - ديسمبر 2023 والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئي "تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد" وتستمر حتى ديسمبر 2024.

ووقعت وزارة الرى مع هيئة الجايكا اليابانية، خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه،، عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والممول بقرض من هيئة التعاون الدولية اليابانية (JICA)، واتحاد شركتى سانيو اليابانية وبيسر المصرية (الاستشاري)، ويمثله نوريهيكو كونو الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات سانيو بيسر، وتبلغ قيمة العقد 247 مليون ين ياباني و35.7 مليون جنيه.