رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، ريفريان نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ رئيس اتحاد كرة القدم في بوروندي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.



وكان في استقباله بالمطار السيد الشريف وكيل مجلس النواب.



يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قد زار بوروندي أواخر شهر مارس الماضي والتقي برئيس مجلس الشيوح.



وخلال لقائهما، أكد الدكتور عبدالعال على أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها تحقيق تكامل إفريقي يدعم ويحفز من جهود التنمية المستدامة فى جميع أرجاء القارة، ويُرسى دعائم الأمن والاستقرار، فى ضوء تحديات مشتركة تواجهها دول القارة.



وحرص مصر على تعميق علاقات التعاون مع دولة بوروندى الشقيقة، ودعمها فى كل المحافل الدولية، والحفاظ على استقلالية القرار الوطنى فى بوروندى، وترسيخ الأمن والاستقرار فى ذلك البلد الشقيق.



من جانبه، أعرب بيير نكورونزيزا، رئيس جمهورية بوروندى، عن اعتزازه باستقبال الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين فى كل المجالات، مشيدًا أيضًا بالدور المصرى الداعم لاستقرار وتنمية بوروندى.