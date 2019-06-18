القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 05:35 م

مدرب أوغندا: الفوز على كوت ديفوار مهم قبل كأس الأمم

مدرب أوغندا: الفوز
وكالات
dostor.org/2675592

عبر سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن ارتياحه الشديد قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في مصر، بعد أن فاز فريقه وديًا على كوت ديفوار قبل انطلاق البطولة.

وقال ديسابر في تصريحات صحفية: "الفوز في مباراة مهمة أمام منافس كبير بحجم كوت ديفوار يمنحنا المزيد من الدوافع والثقة قبل ضربة البداية في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "هذا الانتصار يعزز عقلية اللاعبين، في ظل طموحاتنا بالوصول للمراحل النهائية في كأس الأمم".

وتابع: "الجميع يعمل داخل المنتخب الأوغندي على قلب رجل واحد، وهناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق، اللاعبون تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم".

وكان منتخب أوغندا قد وصل القاهرة اليوم بعد أن خاض معسكرًا في دبي، حيث لعب مباراتين، كانت الأولى أمام تركمنستان انتهت بالتعادل السلبي، والثانية انتهت بالفوز على كوت ديفوار 1-0.

يذكر أن منتخب أوغندا يوجد ضمن مجموعة مصر التي تضم أيضًا كلًا من الكونغو وزيمبابوي.

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