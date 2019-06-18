قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا على حدود غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيًا، عبر السياج الأمني الفاصل على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وشن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الجمعة الماضي، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضي، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونم زراعي من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.