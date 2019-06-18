القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:14 م

هلال القدس: الدباغ لم يتلق عروض احتراف رسمية

هلال القدس: الدباغ
وكالات
dostor.org/2675475

قال بدر مكي المشرف الرياضي بهلال القدس، إن نجم الفريق عدي الدباغ لم يتلق أي عروض احتراف حقيقية، وأن الحديث الآن فقط في وسائل الاعلام.
وأوضح في تصريحات صحفية "الدباغ يتدرب بانتظام معنا، استعدادًا لملاقاة ترجي واد النيص يوم الخميس، في إطار لقاءات نصف نهائي مسابقة كاس أبو عمار".
وأضاف "نسمع كل يوم عن تلقي اللاعب لعقود احتراف خارجية سواء كانت عربية أو خليجية، وآخرها السالمية الكويتي، وكذلك عروض أوروبية، لكن في الحقيقة النادي لم يتلق أي عروض رسمية بهذا الخصوص:.
وأوضح "هلال القدس مستعد لمناقشة ودراسة أي عروض تأتي للدباغ، والنادي سبق في أكثر من مناسبة أن أتاح الفرصة لنجومه للاحتراف الخارجي، كما حدث في الموسم الماضي مع تامر صيام، المحترف حاليًا في صفوف حسنية أغادير المغربي".

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