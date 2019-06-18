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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 04:12 م

تفاؤل قبرصي بموقف أوروبي "أكثر صرامة" تجاه تركيا

الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس
dostor.org/2675474

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الثلاثاء إنه واثق من أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه تركيا، التي بدأت عمليات تنقيب بحرية عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال أناستاسياديس للصحافيين في نيقوسيا "أنا متفائل من أن الاتحاد الأوروبي سيقدم رسائل أقوى مما لديه حتى اليوم، وهذا هو هدفنا".

وترسو سفينة تنقيب تركية غرب قبرص منذ مايو، حيث تقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم إن على المجلس الأوروبي "التنديد دون تحفظ بالأعمال غير القانونية لتركيا غرب قبرص".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تسيبراس مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وقال بيان صادر عن مكتب تسيبراس "أكد رئيس الوزراء على أنه يتعين على المجلس الأوروبي النظر في اتخاذ تدابير محددة ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، إذا أصرت تركيا على انتهاك القانون الدولي".

وهددت قبرص أمس الاثنين بمنع أي اتفاق لقبول أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي ما لم تشدد بروكسل من موقفها تجاه تركيا بسبب عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط.

وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت تركيا خلال قمة في مالطا الجمعة إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة.

وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامنًا مع قبرص".

إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه "منحاز" ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس الأحد أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص. وقال في خطاب متلفز في إسطنبول "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا".

وحذّر الرئيس التركي من أنّ "هناك من أصدر أوامر سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك"، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح" الأسبوع الماضي.

وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريًا ردًّا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءا من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.

والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

كما وجه إردوغان الأحد انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص.

وقال ماكرون الجمعة في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا إنّ "الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ" في هذا الصدد.

وقال إردوغان "ما الأعمال التي تمتلكها فرنسا هنا؟". وتساءل "تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضا. من أنتم؟".

وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.

لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

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