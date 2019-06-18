إلغاء منصب رئيس رابطة الدوري الألماني

لن تنتخب رابطة الدوري الألماني لكرة القدم خليفة لرينهارد راوبول، الرئيس الحالي، وستقوم بإلغاء المنصب التطوعي، وفقًا لما قررته الأندية اليوم الثلاثاء.



وبدلا من ذلك، سيتم توسعة دور الرئيس التنفيذي كريستيان سيفيرت وسيتحدث عن مجلس الرابطة في المستقبل.



وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مدينة نوي إيسنبورج، وحضره مندوبي الـ36 ناديًا الذين يمثلون أندية الدرجتين الأولى والثانية.



وقال راوبول في مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك تصور لمكتب الرئيس في المستقبل، سيقوم رئيس الإدارة في المستقبل بتنسيق عمل المجلس تلقائيًا".



وأعلن راوبول 72 عامًا، الذي يرأس أيضا نادي بوروسيا دورتموند، من قبل نيته في التنحي في اجتماع الجمعية المقرر عقده يوم 21 أغسطس.



إلغاء المنصب يسهل من إدارة الرابطة والتي تتضمن قسمًا للربح وقسمًا خيريًا، ولكن راوبول قال إن التحول إلى منظمة واحدة يتطلب مراجعة قانونية مطولة.