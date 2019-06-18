رئيس "الوطنية للإعلام" يتابع استعدادات "تايم سبورت" لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية

أجري حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعات مكثفة مع قطاعات الهيئة المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية لقيام قناة "تايم سبورت" ببث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩، التي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.



ويتابع زين مع القطاعات المختلفة جهوزية البرامج وأطقم عمل القناة وكذلك الترتيبات النهائية للتغطية الإعلامية لانطلاق البطولة، وذلك للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالتغطية من سيارات البث المباشر والكاميرات وأطقم وفرق عمل التغطية من كافة التخصصات.



كما أجرى زين عدة لقاءات وجولات لتفقد أعمال التحديث ورفع الكفاءة لمراكز إرسال البث الأرضي المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتأكد من تقوية البث ونقل صورة عالية الجودة للمواطن المصري على قناة "تايم سبورت" بتردد UHF 32 وتردد UHF 9.



وأشاد زين بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير وتحديث مراكز الإرسال، موجهًا بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح التغطية والنقل المباشر لإمتاع جماهير كرة القدم بما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية.



كما أعرب عن ثقته في أن المواطن المصري سيساند قنواته الوطنية من خلال متابعته لها وجعلها قنواته المفضلة في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، متمنيا مشاهدة ممتعة للجمهور والتوفيق للمنتخب المصري الوطني في مشواره للفوز بالبطولة.