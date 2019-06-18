أحمد عيد عبدالملك يعتزل كرة القدم

قرر أحمد عيد عبدالملك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا والاكتفاء بمسيرته داخل الملعب.



وسرد عبدالملك الأندية والبطولات التى حققها عبر حسابه على انستجرام

الأندية: الزمالك - غزل المحلة - أسوان - حرس الحدود - الزمالك - أهلي بني غازي - طلائع الجيش- المصري - وادي دجلة- الجونة.

الألقاب: 4 كأس مصر - لقب الدوري المصري - لقب كأس السوبر المصري - 2 كأس الأمم الإفريقية-البطولة العربية - كأس العالم العسكري.

الأرقام: 136 هدفًا بواقع 89 هدفًا بالدوري المصري - 13 هدفًا بكأس مصر - 19 هدفًا إفريقيًا - هدف في البطولة العربية- 4 أهداف بالدوري الليبي - 10 أهداف مع منتخب مصر - 75 مباراة دولية.

صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الإفريقية بعد 10 ثوان.



أول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في 17 موسمًا متتاليًا، وسوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري.



وقال عبدالملك: "كل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء".