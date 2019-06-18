"البنتاجون" تعلن إرسال مقاتلات "إف 15" الأمريكية إلى الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، انطلاق سرب من مقاتلات "إف 15- إيه" الأمريكية، من قاعدة "سيمور جونسون" الجوية في ولاية نورث كارولينا، إلى الخليج.



وقالت "البنتاجون"- في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل- إن سرب "إف 15- إيه"، المعروف بـ"سترايك إيجل"، سينتشر في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.



بدوره، صرح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا، بأن أي سوء تقدير من جانب الحرس الثوري الإيراني للقدرات العسكرية الأمريكية في الخليج سيترتب عليه نتائج سلبية سترتد على إيران.



وقال "بول سيلفا" إن التعزيزات الأمريكية العسكرية في الخليج رسالة لطهران، مفادها أن القيام بأي عمل عسكري سيكون شأنًا خطيرًا.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قررت، في وقت سابق، إرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وذلك لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط.