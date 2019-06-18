الإسماعيلي يضم أدهم السلحدار ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم

قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة، اليوم الثلاثاء انضمام أدهم السلحدار، لاعب الدراويش في جيله الذهبي، للجهاز الفني للفريق الأول لمعاونة محمود جابر المدير الفني الحالي.

وبذلك يتكون الجهاز الفني من صبرى المنياوى مديرا للكرة ومحمود جابر المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى ويعاونه كل من أدهم السلحدار وعطية صابر بالإضافة إلى سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

يذكر أن السلحدار أحد نجوم الجيل الذهبي للدراويش الحاصل على بطولتي الدوري العام موسم 1990-1991 وكأس مصر 1997 وانتقل بعدها إلى فريق الترسانة ثم المعادن في الدورى المصري الممتاز.

ومن ناحية أخرى، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الجهاز الفني، تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد بالتدرب صباح اليوم حيث شهد المران استمرار رفع الاحمال البدنية من خلال خوض تدريبات تهدف للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية، وذلك بالإضافة إلى المران المسائي أيضا المقرر أن يؤديه لاعبو الدراويش.