مدرب نيجيريا: نتطلع للمربع الذهبي وسعادتي كبيرة بزيارة قناة السويس

أكد الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعة الكرة النيجيرية في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والوصول لنصف نهائي البطولة، معربا عن سعادته البالغة بزيارة قناة السويس.

وقال روهر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حاليا علي المباراة الافتتاحية للنسور الخضراء"، موضحا أن هدفه الأساسي هو الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير لأن منتخب نيجيريا يحتل - وقبل خوض البطولة - المركز الثالث بأفريقيا من حيث التصنيف الدولي.

وأضاف المدرب الألماني أن "منتخب نيجيريا يمتلك مزيجا من الخبرات والعناصر الشابة التي لديها الرغبة والإصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفني وطموحات الجماهير النيجيرية".

وتابع "تغيبنا عن النسختين السابقتين، لكن حينما يشارك منتخب نيجيريا فإنه عادة ما يذهب بعيدا ويصل للأدوار النهائية"، مشيرا إلى أن الجميع في نيجيريا ينتظر الأداء الجيد لفريقهم والعودة بالكأس.

وتحدث عن الغيابات قائلا "يفتقد الفريق لاعبا واحدا هو "تيرون إبويهي" الذي يعاني من الإصابة منذ أربعة أشهر". كما تحدث عن مشكلة حراسة المرمى معتبرا أنها قابلة للحل حيث يمتلك الفريق حارس صغير السن واثنين من حراس المرمى الآخرين أصحاب الخبرة وقد ظهرا بشكل جيد خلال في المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال.

وألقى روهر الضوء على أحد لاعبي فريقه وهو صامويل شوكويزي وهو من العناصر الشبابية حيث يبلغ من العمر 19 عاما، ويلعب بأحد الفرق الإسبانية، مؤكدا أنه سيكون أحد مفاجآت فريقه.

وتحدث عن تجربة فريقه الودية أمام السنغال، قائلا إن"المباراة كانت جيدة، ولم يظهر الفريق بأفضل مستوياته نظرا لغياب بعض اللاعبين للاجهاد، لكن رغم ذلك ظهر فريقه بشكل جيد وكانت اختبارا جيدا". وأكد أن تركيزه منصب على المباراة الأولى التي دائما ما تكون الأهم، وقال "لذلك علينا أن نكون على أتم استعداد لها".

وعن تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا، أشار روهر إلى أنه تابع المباراة الودية الأخيرة التي جمعت بين مصر وغينيا، لافتا إلى أنها كانت مباراة رائعة وحرص على مشاهدتها للاطلاع على مستوى منتخب غينيا الذي يقع مع منتخب نيجيريا في نفس المجموعة.

واختتم تصريحاته معبرا عن سعادته بالإقامة في مصر، قائلا "سعادتى زادت بالفرصة التي أتيحت لي وللاعبي فريقي بزيارة قناة السويس"، مضيفا أن جميع الأمور داخل معسكر الفريق تسير بشكل جيد.