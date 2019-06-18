بالصور.. اختبارات الألومبياد الخاص لاختيار منتخب كرة القدم للمشاركة ببطولة الهند الدولية

شهد صباح اليوم المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي اختبارات كرة القدم لاختيار المنتخب المصري للأولمبياد الخاص للمشاركة ببطولة الهند الدولية لكرة القدم تحت رعاية المصرية للاتصالات WE وكوكالا الرعاه الرئيسين للاولمبياد الخاص المصري



حضر الاختبارات عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وحسن صابر مدير فرع الجيزة وبمشاركة عدد ٣٥ لاعب من محافظات مصر المختلفة.



أكد عمرو الطحاوي ان مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي أيجيبت للدمج المجتمعي برئاسة المهندس هاني محمود قرر المشاركة في بطولة الاولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والمقرر ان تستضيفها دولة الهند في أغسطس المقبل.



وعن الاختبارات التي اجريت اليوم يقول اكرامي الجمال أن الأختبارات شملت علي اختبار لعدد من المهارات الأساسية والمتقدمة للاعبين في الاستلام والتمرير والمحاورة والتصويب واللعب الجماعي ومهارات حراسة المرمي بجانب توقيع الكشف الطبي الشامل علي اللاعبين الذين تم اختيارهم.



ومن المقرر ان يدخل المنتخب في عددا من المعسكرات والتدريبات المكثفة خلال الفترة القادمة استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية.