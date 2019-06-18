حكيم يتابع مونتاج كليب "متجمعين" لعرضه بافتتاح الأمم الأفريقية

كشفت مصادر لجريدة "الدستور"، أن المطرب الشعبي حكيم يتابع بشكل دوري مع المخرج ياسر سامي، عمليات المونتاج الخاصة بالكليب الغنائي الجديد "متجمعين"، والذي يشاركه فيه كل من النيجيري" فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، والمطربة العالمية "دوبيه" من كوت ديفوار.



أغنية "متجمعين" من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين والتي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، وصورها وائل درويش في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وسوف يتم عرضها في افتتاح البطولة، وهي من تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس امير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز.