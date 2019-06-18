تجديد حبس 8 متهمين بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 متهمين بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى، وتجديد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، لكن النيابة العامة استأنفت على القرار، فقبلت المحكمة الاستئناف وأصدرت قرارها السابق.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.