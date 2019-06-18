اليابان تطلق تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال في شمال غرب الأرخبيل

أطلقت اليابان تحذيرا من تسونامي، اليوم الثلاثاء، بعد زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل.



وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب موجة تسونامي بارتفاع متر سواحل بحر اليابان، إلى الشمال من طوكيو.



وسارع المسؤولون إلى وقف خدمة القطار الفائق السرعة في المنطقة كإجراء احترازي، وفقا لشبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" التي أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.



وتوقعت الوكالة أن تكون بعض الأمواج قد وصلت بالفعل شواطئ في ياماغاتا ونييغتا، بشمال غرب الأرخبيل، وأكدت عدم رصد أي نشاط غير طبيعي في منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال.



وسجّل الزلزال ست درجات على المقياس الياباني الذي يصل إلى سبع درجات.



تقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تم تسجيل العديد من الزلزال والنشاطات البركانية في العالم.



وفي يونيو الماضي، ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح.



وفي 11 مارس 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسببا بتسونامي عاث دمارا واسعا وأودى بحياة آلاف الأشخاص.