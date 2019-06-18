القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:51 م

السعودية تبرم اتفاقية ضخمة مع "إيرباص"

السعودية تبرم اتفاقية
dostor.org/2675440

زادت الخطوط الجوية العربية السعودية بموجب اتفاقية أبرمتها اليوم الثلاثاء، مع مصنع الطائرات الأوروبي "إيرباص" عدد طائرات الطلبية الحالية من طرازي A321/A320-neo من 35 إلى 100 طائرة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض باريس للطيران 2019، ووقعها عن الجانب السعودي المدير العام للخطوط السعودية صالح بن ناصر الجاسر ورئيس الشئون التجارية في شركة "إيرباص" كريستيان شيرير.

ووفقًا لبيان نشرته الخطوط السعودية على موقعها الإلكتروني، فإن الاتفاقية تنص على استحواذ الخطوط بشكل مؤكد على 30 طائرة من طراز A320-neo مع أحقية إضافة 35 طائرة من طرازي A321/A320-neo.

وأوضح "الجاسر" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج غير مسبوق هو الأكبر في تاريخ المؤسسة ينفذ لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، الذي يهدف لتنمية شتى القطاعات التنموية في المملكة ومنها قطاع الطيران.

وأكد "الجاسر" أن الخطوط السعودية ماضية قدمًا في زيادة عدد طائرات أسطولها، وسوف تعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة.

وتشهد الخطوط السعودية نموًا متسارعًا في أدائها التشغيلي مع استلام عشرات الطائرات الحديثة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون مسافر، ومنذ العام 2015 أطلقت 18 وجهة دولية جديدة، ليصل عدد وجهات الخطوط السعودية حاليا إلى نحو 100 وجهة.

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