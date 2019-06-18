القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:50 م

حكيم يحيي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

حكيم
حكيم
وكالات
dostor.org/2675436

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على إحياء حفل افتتاح البطولة الجمعة المقبل، عن طريق 3 مطربين، وهم المصري حكيم والنيجيري فيمي كوتيه والإيفوارية دوبيه.

وتم الاتفاق مع حكيم على إحياء الحفل في ظل شهرته الواسعة على مستوى مصر والعالم، وسيغني باللغة العربية، وأيضًا النيجيري فيمي كوتيه الذي غنى من قبل في حفل افتتاح كأس العالم 2010 وسيغني باللغة الإنجليزية، بجانب دوبيه التي تغني باللغة الفرنسية، وهي المطربة الإيفوارية الحاصلة على جائزة جرامي عام 2004.

أغنية البطولة من تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وتم تصويرها بواسطة المخرج ياسر سامي بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بداية من الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ اسبوع

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ اسبوع

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا

اجتماعات "مصرية - أوروبية" بالقاهرة لدفع علاقات التعاون المشترك

خاص.. حبس حفيدة "اعتماد خورشيد" شهرًا بتهمة ممارسة الدعارة

أردوغان يواصل السقوط.. الليرة التركية تهوى أمام الدولار ومعدلات البطالة ترتفع

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رسميًا.. حكيم ودوبيه وفيمي كوتيه يغنون بكل اللغات في افتتاح "كان 2019"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

هلال القدس: الدباغ لم يتلق عروض احتراف رسمية

إلغاء منصب رئيس رابطة الدوري الألماني

رئيس "الوطنية للإعلام" يتابع استعدادات "تايم سبورت" لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رسميًا.. حكيم ودوبيه وفيمي كوتيه يغنون بكل اللغات في افتتاح "كان 2019"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الرئيس نيوز

كاميرا في مول تبرئ مهندساً مصرياً من تهمة مشينة في أمريكا

مصدر طبى يكشف الحالة الصحية لمرسى ..والأمم المتحدة تدعو لتحقيق

البشير عن قتل المتظاهرين: اسألوا "قوش"

ما الضرر من وضع مصر على "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل؟

تقرير: حماس اعتقلت المسؤولين عن إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

كشكول

خدمة اجتماعية حلوان تنظم فعاليات معسكر الفرقة الثالثة

جامعة مطروح تعلن عن فتح فرع لجامعة الطفل

بأمر المحافظ.. وقف جميع تحويلات الطلاب إلى إدارة بيلا التعليمية

"التعليم" تتيح ترحيل تلاميذ رياض الأطفال للأول الابتدائي

تعرف على الرسوم المقررة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات 2019/2020

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

ارتفاع عدد وفيات "متلازمة التهاب الدماغ الحاد" بالهند لـ108 أطفال

ماليزيا ضمن أفضل 10 وجهات للسياحة الصحية في آسيا

حملة بالكويت لمنع ذكور الكلاب من التكاثر

الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎