حكيم يحيي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، على إحياء حفل افتتاح البطولة الجمعة المقبل، عن طريق 3 مطربين، وهم المصري حكيم والنيجيري فيمي كوتيه والإيفوارية دوبيه.



وتم الاتفاق مع حكيم على إحياء الحفل في ظل شهرته الواسعة على مستوى مصر والعالم، وسيغني باللغة العربية، وأيضًا النيجيري فيمي كوتيه الذي غنى من قبل في حفل افتتاح كأس العالم 2010 وسيغني باللغة الإنجليزية، بجانب دوبيه التي تغني باللغة الفرنسية، وهي المطربة الإيفوارية الحاصلة على جائزة جرامي عام 2004.



أغنية البطولة من تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وتم تصويرها بواسطة المخرج ياسر سامي بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.



وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بداية من الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.