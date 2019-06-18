فيتنام تعدم 2.5 مليون خنزير لاحتواء تفشي حمى الخنازير الأفريقية

قال مسؤول بوزارة الزراعة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، إن فيتنام أعدمت أكثر من 2.5 مليون خنزير لاحتواء تفشي حمى الخنازير الأفريقية في ظل مخاطر من انتشارها في كل إقليم في البلاد.



وذكر رئيس علم الأوبئة في قسم صحة الحيوان نيان فان لونج إن المرض رُصد للمرة الأولى في فيتنام في فبراير شباط وانتشر في مزارع في 58 من أصل 63 إقليما بالبلاد.



وأوضح مسؤول ثان رفيع المستوى في الوزارة أنها مجرد "مسألة وقت" حتى ينتشر المرض في جميع الأقاليم، وطلب المسؤول عدم نشر اسمه إذ أنهم غير مصرح لهم بالحديث لوسائل الإعلام.



وفي مارس الماضي، نصحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فيتنام بإعلان حالة طوارئ وطنية جراء تفشي حمى الخنازير الأفريقية.



وأبلغ "لونج" رويترز عبر الهاتف: "لن نعلن التفشي حالة طوارئ وطنية إذ أن الفيروس غير مضر للبشر والتفشي لا يمثل تهديدا للأمن الوطني".



وتمثل لحوم الخنازير ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك اللحوم في فيتنام التي يبلغ عدد سكانها نحو 95 مليون نسمة.