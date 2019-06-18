الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال "المصريين فى الخارج"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 03-06-2019 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 124.400 مليون جنيه ليصبح 260 مليون جنيه بزيادة قدرها 135.600 مليون جنيه موزعة على عدد 54.240 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد، على أن تتم من خلال زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 124.400 مليون جنيه موزعة على 49.760.000 سهم بالقيمة الاسمية للسهم 2.5 جنيه.



بالإضافة إلى خمسة قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبه مساهمته فى رأس المال، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا، أو من حساب الأرصدة الدائنة، وزيادة راس المال المصدر بمبلغ 11.200 مليون جنيه تخصص بالكامل لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 31-03-2019.