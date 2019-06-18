مجازاة 199 عاملًا بمستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مجازاة 199 عاملًا بمستشفى أبوحماد المركزي، بخصم 3 أيام من رواتبهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، دون تقديم إذن أو عذر قانوني، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلل في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



ووجه المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء - رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تفعيل لجان المتابعة الميدانية، إلى جانب القيام بزيارات مفاجئة على الوحدات المحلية والصحية للتأكد من انضباطها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين.



كان المحافظ كلف لجنة من مديرية التنظيم والإدارة بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك للتأكد من انضباط العمل بها، إلا أنه أثناء مرور اللجنة على مستشفى أبوحماد المركزي، تبين مغادرة 199 عاملًا بالمستشفى، من مقار عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل، فأعدت اللجنة مذكرة بالموظفين الخارجين عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتم رفعها للمحافظ الذي قرر مجازاتهم جميعا.