القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:45 م

"القومي للترجمة" يعلن شروط وقيمة جائزة ترجمة الأدب الصيني

القومي للترجمة يعلن
جمال عاشور
dostor.org/2675426

أعلن المركز القومى للترجمة، عن شروط مسابقة الترجمة عن الصينية التى يقدمها المركز بالتعاون مع المركز الثقافى الصيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز ظهر اليوم، بحضور كل من الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومى للترجمة، والمستشار الثقافى الصيني ومدير المركز الثقافى الصيني بالقاهرة، والكاتب الصيني تشى ايفنغ.

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون عمر المتقدم مما بين ٢٥ إلى ٤٥عامًا، وأن يقوم المتقدم بترجمة العمل الروائى "اختفاء فتاة اسمها تشن جيفانغ"، من تأليف الكاتب شى ايفنغ والمتاح نصه الصيني على صفحة المركز الثقافى الصيني على الفيسبوك، وتكون الترجمة من اللغة الصينية إلى العربية مباشرة ويتم فتح باب المسابقة من تاريخ الإعلان عنها اليوم ١٨ يونيو ٢٠١٩ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠١٩، ويتم تسليم العمل المترجم إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.

ويحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ قدره 2000 دولار، إضافة إلى طباعة العمل وصدوره باسم الفائز عن المركز القومى للترجمة.

ويحصل المركز الثاني جائزة 1000 دولار، والمركز الثالث جائزة 500 دولار، وتقدم جوائز تشجعية بقيمة 200 دولار، للفائزين من المركز الرابع وحتى العاشر.

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