الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال "بلتون"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل، موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة بلتون المالية القابضة، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31-03-2019 بالموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 338.031.958 جنيه إلى 898.403.388 جنيه بزيادة قدرها 560.371.430 جنيه لصالح قدامى المساهمين، مقسم على عدد 280.185.715 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 2 جنيه للسهم الواحد على أن يتم سداد قيمة الزيادة فى رأس المال المصدر إما نقدًا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.