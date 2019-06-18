نجم الصفاقسي: لن أدخر أي جهد لتقديم الدعم في أمم أفريقيا

قدم نسيم هنيد، نجم الصفاقسي، في أول ظهور له بتشكيلة منتخب تونس، مردودًا متميزًا خلال المباراة الودية التي فاز بها نسور قرطاج على بوروندي (2-1).



العطاء الذي قدمه "هنيد" أمس، سيعقد الأمور أمام المدرب آلان جيريس عند اختيار التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق الجمعة في مصر.



وقال نسيم هنيد عن هذا التألق في تصريحات صحفية: "الحمدلله أنني كنت في مستوى الثقة، التي وضعت فيَّ وقدمت كل ما لديَّ في أول مباراة لي مع المنتخب، وبإذن الله لن أدَّخر أي جهد لتقديم الإضافة للمجموعة خلال البطولة لتي نأمل أن نذهب فيها بعيدًا".



وعن مباراة بوروندي، قال هنيد: "لقد كان اختبارًا مفيدًا لنا على جميع المستويات، خاصة وأن المنافس أظهر إمكانيات طيبة والفوز باللقاء مهم للمعنويات وإن شاء الله، نقدم في مصر المردود الذي ينتظره منا الجميع، ولن ندخر أي جهد لإسعاد الجماهير التونسية".