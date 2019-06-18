توريد 135 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ منذ بدء الموسم

قال محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إنه تم توريد 134 ألفًا و949 طنًا من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم توريد الأقماح حتى الآن.



وأكد المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال التوريد بشكل يومي حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو المقبل، موضحا أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام تضمنت "655 جنيها للأردب درجة نقاوة 5ر22 قيراط، و670 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا، و685 جنيهًا، للأردب درجة نقاوة 5ر23 قيراط، مؤكدا أنه لا يمكن استقبال الأقماح التي تقل نقاوتها عن 22%.



وأشار إلى أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم، مطالبًا المزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.



وتابع المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولي المراكز والمدن، إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.