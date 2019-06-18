القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 03:39 م

التنمية المحلية: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق التعاون مع إفريقيا

التنمية المحلية:
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2675414

أكدت وزارة التنمية المحلية اهتمامها بتفعيل التعاون مع دول القارة الإفريقية فى مجال المحليات وكل المجالات التنموية خلال العام الجاري.

وأشارت "التنمية المحلية" على هامش مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية المنعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة، إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق المزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين.

ومن جهته، أكد جان بيير، سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الإفريقية خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى، مؤكدًا أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الإفريقية بمشاركة مصر.

وكانت وزارة التنيمة المحلية قد أعلنت بدء مؤتمر المدن والحكومات الإفريقية، بحضور وزراء التنمية المحلية الأفارقة.

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