الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:57 م
الفريق القانوني لبلاتيني: موكلنا بريء من كل الاتهامات
dostor.org/2675305
أعلن فريق الدفاع عن ميشيل بلاتيني اليوم الثلاثاء براءة موكله من كافة الاتهامات وذلك عقب احتجاز واستجواب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إطار تحقيق حول منح قطر حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022.
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه ملتزم بالتعاون مع التحقيقات في أعقاب اعتقال رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشيل بلاتيني في فرنسا، فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة كأس العالم 2022.
وأضاف الفيفا أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، لكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.
وبصفته رئيسًا لليويفا، كان بلاتيني نائبًا لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.
وقال الفيفا: "نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم".