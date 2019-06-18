القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:57 م

الفريق القانوني لبلاتيني: موكلنا بريء من كل الاتهامات

ميشيل بلاتيني
ميشيل بلاتيني
dostor.org/2675305

أعلن فريق الدفاع عن ميشيل بلاتيني اليوم الثلاثاء براءة موكله من كافة الاتهامات وذلك عقب احتجاز واستجواب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إطار تحقيق حول منح قطر حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه ملتزم بالتعاون مع التحقيقات في أعقاب اعتقال رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشيل بلاتيني في فرنسا، فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة كأس العالم 2022.

وأضاف الفيفا أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، لكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.
وبصفته رئيسًا لليويفا، كان بلاتيني نائبًا لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.

وقال الفيفا: "نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ اسبوع

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ اسبوع

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء غدًا.. والعظمى بالقاهرة 39

"كازابلانكا" يحطم أرقام الإيرادات القياسية ويقترب من 50 مليون جنيه

فيديو.. CNE توفر أجهزة لمشاهدة كأس أمم أفريقيا 2019 دون تشفير

القوى الوطنية الليبية تؤكد في بيانها الختامي دعمها لجهود الجيش الوطني لمكافحة الإرهاب

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

رسميًا.. حكيم ودوبيه وفيمي كوتيه يغنون بكل اللغات في افتتاح "كان 2019"

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

مصادر تنفى سرقة مسامير أعمدة كوبرى روض الفرج

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

الفريق القانوني لبلاتيني: موكلنا بريء من كل الاتهامات

بوروسيا دورتموند يمدد عقد مديره الفني فافري حتى عام 2021

أول تعليق من "فيفا" على اعتقال بلاتيني

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

رسميًا.. حكيم ودوبيه وفيمي كوتيه يغنون بكل اللغات في افتتاح "كان 2019"

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

مصادر تنفى سرقة مسامير أعمدة كوبرى روض الفرج

الرئيس نيوز

فرغلي: الانتقام الإخواني الممكن الآن هو نشر "خطاب المظلومية"

تركيا استلمت 6 مليارات يورو على "شرف" اللاجئين السوريين

انطلاق معرض الجزائر الدولي بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية

"علاء الدين" يفضح أكاذيب الإخوان في أمريكا

أحمد السجينى: البرلمان سيتصدى لـ "الأسواق العشوائية"

كشكول

إيناس صبحي رئيساً للإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية

انطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القاهرة.. السبت

فتح باب التقدم لوظائف المُعلمين بمدرسة"الضبعة النووية"

لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في"التاريخ"

بالصور.. بدء المقابلات الشخصية بالمدارس المصرية اليابانية

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

ارتفاع عدد وفيات "متلازمة التهاب الدماغ الحاد" بالهند لـ108 أطفال

ماليزيا ضمن أفضل 10 وجهات للسياحة الصحية في آسيا

حملة بالكويت لمنع ذكور الكلاب من التكاثر

الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎