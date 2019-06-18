القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:57 م

موقع إسرائيلي: إيران تراجعت عن استهداف موقع نفطي سعودي

موقع إسرائيلي: إيران
dostor.org/2675304

ذكر موقع تيك ديبكا الإسرائيلي أن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة رصدت مخططًا للحرس الثوري الإيراني لشن هجوم كبير على هدف نفطي في السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما رفع حالة التأهب في المملكة العربية السعودية إلى أقصى درجة إلا أن الإيرانيين تراجعوا عن مخططهم.

كما أشار إلى أنه في يوم الإثنين الماضي تم إبلاغ مساعدي كبار أعضاء الكونغرس لحضور اجتماع في البيت الأبيض، وتلقوا إحاطة بأنه إذا جرى تنفيذ هذا الهجوم، فإن الولايات المتحدة ستتدخل وسترد عليه بالوسائل العسكرية، ولم تتوفر تأكيدات على صحة الخبر بعد.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن معلومات حصرية وصلته عن مصادر استخباراتية عسكرية تقول "تملك الولايات المتحدة منذ عدة أيام معلومات تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أنهى استعداداته لاستهداف هدف نفطي مركزي في السعودية، في الأيام المقبلة".

ولم تُذكر التفاصيل حول كيفية الهجوم، حيث كانت في المرات الماضية عبر وكلاء مثل الحوثي اليمني، ثم من خلال قوارب تابعة للحرس الثوري. ولم يذكر الموقع كيفية الرد العسكري الذي تنوي حكومة ترمب القيام به، وما هي طبيعة الأهداف.

ومؤخرًا، أفادت عدة تقارير في واشنطن أن الإدارة على وشك القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وقالت مصادر في البنتاغون إنه يتم النظر في الطلبات المقدمة من القيادة المركزية الأميركية – المسئولة عن الوضع الأمني في الخليج وحرية الملاحة – لإرسال تعزيزات مكوّنة على الأقل من 6000 جندي أميركي إضافي إلى الخليج، وإرسال مدمرات وغواصات وبطاريات إضافة لصواريخ باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ. وقد بدأت الإدارة بإرسال أول دفعة والمكونة من ألف جندي إلى المنطقة.

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