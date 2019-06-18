القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:56 م

تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهما بتصنيع والمتاجرة بالحشيش بالقاهرة

تأجيل محاكمة عاطلين
حسام التمساح
dostor.org/2675303

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع الحشيش بشبرا لـ 16 سبتمبر للمرافعة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية، تصنيع المتهمين وهم "و. ع" و"م. ع" لجوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية "فرد خرطوش" وطلقات، وتبين بصدور إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين عثر على مكبس حديدي لتصنيع الحشيش و3 قطع حديدية مستطيلة الشكل داخل أحدهما قطعة لمخدر الحشيش وكيس بلاستيكي يحتوي على قطعتين لمخدر الحشيش وميزان حساس و5 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المكبس الحديدي وقطع الحشيش، وبالاشتراك مع المتهم الأول في تصنيع جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

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