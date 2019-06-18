القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:49 م

السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا

السيسي يؤكد حرص مصر
أ ش أ
dostor.org/2675286

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا وتنسيق الرؤى بين البلدين، قائلًا: اتفقنا على أهمية العمل على الانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي ليمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات.

وأضاف السيسي- في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو عقب توقيع الاتفاقيات بين البلدين-: "عقدت والرئيس لوكاشينكو جلسة مشاورات بناءة، تطرقنا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا في تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز البعد الثقافي في العلاقات والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين أعضاء البرلمان في البلدين لا سيما في أعقاب زيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى مينسك في نوفمبر 2018 وتشكيل مجموعة الثقافة المصرية البيلاروسية".

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري الذي لا يتناسب مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وبيلاروسيا، منوهًا إلى أن المناقشات شهدت استعراضًا لفرص التعاون المثمرة في مجال السياحة والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي لا سيما في ضوء الدور الذي تضطلع به مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة، وكذلك بالنظر إلى موقع بيلاروسيا الاستراتيجي المهم كإحدى دول عبور النفط إلى أوروبا.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لزيادة التعاون والتنسيق مع بيلاروسيا في الفترة المقبلة لا سيما خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي والدور المحوري لبيلاروسيا في الاتحاد الاقتصادي الأورواسيوي خاصة في ظل المفاوضات الجارية حاليًا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد في المستقبل القريب.

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